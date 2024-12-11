陸委會稱陸“一手交流一手武嚇”　國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮在發布會上表示，希望台灣民眾認清民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場、不斷進行謀“獨”挑釁、升高兩岸敵意對抗的禍心，認清“台獨”分裂的嚴重危害，同我們一道堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。



有記者提問，台陸委會日前稱，大陸高校師生訪問團在台參訪期間，解放軍聯合戰備警巡等軍事行動不斷。大陸方面這種“一手交流、一手武嚇”的“政治操作”，台灣人民無法認同。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，民進黨當局的說法完全是在混淆視聽。大陸高校師生訪問團赴台交流參訪，獲得台灣民眾的熱情歡迎和善意回應，充分體現要和平、要發展、要交流、要合作是島內主流民意。我們將繼續大力支持和推動兩岸各領域交流合作，增進兩岸民眾利益福祉。



朱鳳蓮說，與此同時，我們堅決反對“台獨”分裂分子勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁、破壞兩岸關係的行徑。賴清德之流竄訪太平洋島國並借機“過境”美國，打著“民主”的幌子兜售“台獨”主張，誤導國際視聽，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”。對此類挑釁，我們必須反制、必須懲戒。



朱鳳蓮指出，希望台灣民眾認清民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場、不斷進行謀“獨”挑釁、升高兩岸敵意對抗的禍心，認清“台獨”分裂的嚴重危害，同我們一道堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。

