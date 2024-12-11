“爭”當選兩岸年度漢字 朱鳳蓮談爭與不爭

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）“爭”字當選2024海峽兩岸年度漢字，國台辦發言人朱鳳蓮今日上午在回應記者提問時表示，“爭”與“不爭”，蘊含著中國人的傳統智慧和價值追求。“爭”是我們在原則立場問題上的態度與方向。“不爭”是我們對手足至親的包容與深情。



有記者提到，“爭”字當選2024海峽兩岸年度漢字。主辦方表示，“爭”字蘊藏著對兩岸關系走向最深刻的啓示：如何在“競爭”中求發展，在“不爭”中尋共識，在把握“爭”與“不爭”的平衡中謀求兩岸中國人美好的明天。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，“爭”與“不爭”，蘊含著中國人的傳統智慧和價值追求。“天行健，君子以自強不息”。“爭”是我們在原則立場問題上的態度與方向。為維護國家主權和領土完整我們要爭，為反對分裂和外來幹涉我們得爭，為實現祖國統一和民族複興我們必須爭。



朱鳳蓮指出，“地勢坤，君子以厚德載物”。“不爭”是我們對手足至親的包容與深情。兩岸同胞是一家人，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決。我們充分考慮台灣現實情況，充分聽取台灣各界意見和建議，充分照顧台灣同胞利益和感情。我們完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，攜手共創民族複興偉業。

