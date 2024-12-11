國台辦：台積電已成討好美國的“投名狀”

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮今天上午就台積電移美一事回應媒體記者提問表示，台積電已成為民進黨當局討好美國的“投名狀”。當台灣的利用價值被榨幹時，“棋子”就會淪為“棄子”，島內企業和民眾對此看得越來越清楚。



有記者問到，對於美方可能會要求台積電將先進制程轉移到美國，民進黨當局日前稱，“遲早會在美國生產”，並證實台積電明年第一季度董事會將移師美國。台積電前董事長劉德音表示，“技術移美，將損失幾百億美元”。有島內輿論認為，若台積電被美國“整碗捧去”，台灣將再無利用價值。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，台積電已成為民進黨當局討好美國的“投名狀”。正如島內有輿論所言，民進黨當局死心塌地“倚美謀獨”，台積電變成“美積電”是遲早的事。如果任由民進黨當局無底線“賣台”，台灣相關產業的優勢勢必遭到削弱，島內企業和民眾的利益勢必受到損害。當台灣的利用價值被榨幹時，“棋子”就會淪為“棄子”，島內企業和民眾對此看得越來越清楚。



朱鳳蓮指出，眾多台灣企業通過參與兩岸合作得以快速發展，充分證明兩岸攜手共同壯大中華民族經濟，才是正道。

