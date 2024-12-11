人才配對存落差　高才入港後“一職難求”

李先生表示，會積極跑各種現場招聘會求職，更前往不同機構親自遞交簡歷，卻連面試邀請都鮮少收到。圖為上月舉辦的香港高才就業招聘展覽。資料圖片 中評社香港12月11日電／香港文匯報報導，香港特區政府近年推出多項人才輸入計劃，根據入境處數據，各計劃共收到超過38萬宗申請，近24萬宗獲批，首批高才通計劃申請人近月陸續進行續簽延長逗留時間。這些數字背後，是一個個心懷香港夢的申請人到這座城市打拚的經歷，有人闖出自己一片天，有人英雄無用武之地，主人翁的得與失，都折射出對人才計劃的啟示。



來港前在內地一所大學任職教授的李先生屬優才計劃下人才清單環境技術服務類人才，在固體廢物處理方面成績卓越，是國家重點實驗室成員。作為教授級人才，他去年初來港以後，求職過程卻處處碰壁，最初瞄準八所資助大學的副教授或助理教授職位，投放的應徵信卻石沉大海，為生活他一再降低要求，講師、行政職位、地產公司職員，甚至連補習班老師也願應聘，但全都無功而返。“無論我怎麼努力，就是找不到工作。”求職不順沒有令他質疑當初申請來港的決定，卻令人深思——人才清單與人才市場需求脫鈎，或許這類專才確是香港未來需要的，但當下未必有其用武之地。



46歲的李先生於清華大學博士學位畢業，是環境技術領域的學術帶頭人，正值年富力強，2023年初申請優才計劃時毫無阻滯，迅速獲准落戶香港。



記者日前到李先生位於西環一座單棟大廈的住所家訪，寓所是常見的兩室一廳布局，面積不大，收拾得井井有條，其兒子一年半前入讀附近一所直資中學唸中三。

