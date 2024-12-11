北部都會區發展勢不可當：商界盼望政策創新

圖：85間企業代表早前簽署北都發展意向書。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，北部都會區發展勢不可當，商界人士指出，北都這個未來之城，關乎香港的未來發展，隨著多達85家企業已簽署參與發展意向書，特區政府應把握“黃金窗口期”，增加對外宣傳推廣北都區吸引力，引起全球商界關注，同時要加緊推出更務實的創新政策，例如稅務優惠、租金寬免等便利營商措施，提供盡可能大的誘因吸引企業落戶，以凝聚一批高端專業服務、創新科技企業，用改革精神，推動北都區內多元產業發展。



特區政府上月底舉行“企業參與北部都會區發展簽署儀式”，85間企業分批上台簽署“支持及參與北部都會區發展”的一般意向書，包括多家本地地產發展商，以及多家內地龍頭企業，顯示商界對於北都區發展的期盼與重視。



倡產業規劃與建設同步推進



信和認為，北部都會區是高瞻遠矚的倡議，發展潛力巨大，可說是香港未來發展的重要引擎。他指出，特區政府在未來數周會發出意向書，屆時信和集團會認真研究，期望為北部都會區注入更多動力，推動香港長遠發展。恒地表示，該公司支持特區政府加快北部都會區建設，包括片區開發的發展規劃。恒基地產對香港長遠發展有信心，將會利用自身資源和經驗，協助特區政府加快北部都會區的片區落成，助力香港融入國家發展大方向，與業務夥伴同為北都區發展注入動力。



華潤置地表示，該公司在業務發展歷程中，就片區統籌綜合開發具有優勢。華潤置地希望能夠參與北部都會區的規劃、開發、建設和運營。華潤置地早前與新世界發展簽署全港首個《北部都會區項目合作協議》，預計2025年開工建設。



廠商會會長盧金榮早前表示，片區的產業規劃與建設應同步推進，全面加快北部都會區的發展步伐，助力香港長遠經濟增長。他強調，北部都會區不僅是推動香港創新科技發展和產業結構多元化的重要基地，更是香港深化與大灣區內地城市聯動、融入國家發展大局的主要切入點，這項發展對香港未來的經濟結構調整及競爭力提升至關重要。