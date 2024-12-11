南水北調：“小水滴”守護“大水井”

中評社北京12月11日電／據新華社消息，2014年12月12日，南水北調中線一期工程正式通水。清水一泓，沿渠北上，極大緩解了中部和北方地區的水資源短缺問題。



數據顯示，南水北調東、中線一期工程全面通水以來，累計向北方調水超過765億立方米，為沿線40多座大中城市、1.85億人提供穩定水源。



問渠那得清如許，為有源頭活水來。長期以來，習近平總書記十分關心南水北調中線工程核心水源地——丹江口水庫的生態保護工作，多次以不同方式提出明確指示，要求確保“一泓清水永續北上”。



庫容339億立方米的丹江口水庫，堪稱北方用水地區的“大水井”。十年來，為保護好水源，湖北十堰丹江口市和河南省南陽市淅川縣分別成立“小水滴”守水護水志願服務組織和設立“護水員”公益崗位，常態化在丹江口庫區開展庫面清漂、庫邊清渣、庫岸巡護等工作。



同時，為了“不讓一滴污水進入河庫”，“空、天、地、水”守水防線全方位在丹江口庫區築牢。通過高空衛星、無人機、環庫岸線攝像頭、地下雨污管網內的監測儀等設備，工作人員能實時監測庫岸線安全、非法垂釣、危化品運輸等情況，重點排污企業、污水處理廠情況也一目了然。



保護庫區也改變著當地的生產方式，在傳統優勢產業轉型升級的同時培育綠色低碳產業，既保住“產值”，也提升“顔值”。



2024年12月8日，湖北農發（丹江口）漁業科技有限公司工作人員在給魚池放水。品質調控車間內的尾水經過四級沉澱池後排入生態塘淨化處理，後進行循環使用從而減少污染。



南水北調工程“事關戰略全局、長遠發展和人民福祉”。在總書記的指引下，人人都是“守井人”已成為庫區百姓共識，理念革新、科技賦能，也讓庫區生態環境保護進入了高水平軌道。