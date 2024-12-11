在晉台胞為山西打Call

中評社北京12月11日電／據中國台灣網消息，“山西真的是個好地方，這邊有濃厚的文化底蘊、美食底蘊，它像是蓄勢待發的獅子，我相信未來是屬於山西的。”在山西太原發展了八年的台胞、山西佳德公司總經理羅生佳在10日舉辦的“跟著悟空走晉來”台青台胞品游山西文化探訪之旅啟動儀式暨精品線路產品發布推介會上分享道。



冬日三晉，天朗氣清，風光別樣。來自海峽兩岸文化、旅遊、教育、網絡等100多位各界嘉賓和300餘位高校師生相聚太原，共襄晉台交流融合盛舉。海峽兩岸關係協會副會長馬曉光出席活動。



“前陣子有個新聞，說台灣有很多的刀削面，這是真的。”羅生佳說，“小時候，我家門口就是眷村，我常常看到老師傅在那邊削刀削面，從小吃到大。我相信很多台灣人到山西來吃這的東西是不陌生的，其實山西還有很多好的東西，非常高興大家來瞭解山西。”



“我活到53歲，覺得自己可以繼續拼搏，你們更有大把的時間可以在這邊發展。”在山西創業生活了十九年的晉城市台協常務副會長兼秘書長唐樹民對與會台青、台胞們說，“山西不是衹有煤礦，它有很多地方值得去，希望大家能來這邊走走看看。”



大會上，山西官方宣布山西五台山、喬家大院、高平炎帝陵、太行山大峽穀、黃河壺口瀑布、洪洞大槐樹尋根祭祖園、關公故里文化旅遊景區等123家景區景點推出對台灣“首來族”遊客1年內減免門票活動，針對台青台胞推出“跟著悟空游山西”等多條精品旅遊線路和多個研學基地營地，讓豐富深厚的山西文化資源、文旅品牌和研學項目更多更好地惠及廣大台灣同胞。