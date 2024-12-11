台青企業家：大陸是最理想的創業目的地

中評社北京12月11日電／據新華社消息，2024兩岸企業家峰會年會9日在廈門開幕。作為年會的重要活動之一，中小企業合作及青年創業推動小組專題論壇以“彩繪青春 色澤兩岸”為主題，吸引了60餘位兩岸產業專家、台青創業者與會，以主旨發言、對話沙龍等形式共話創業機遇。



與會台灣青年企業家表示，大陸擁有廣闊的市場、豐富的資源以及良好的營商環境、政府的支持政策。對台灣青年來講，大陸是最理想的創業目的地。



台灣青年企業家井然大學三年級時就到上海實習。感受到大陸的飛速發展和蓬勃活力，他在大學畢業後毅然選擇到大陸發展。15年來，在養老服務行業，他從最初在天津經營一間小小的養老院，到現在已打造了自己的養老品牌，連鎖養老院已延伸到四川、雲南、貴州以及廣東等省份。



“大陸已經進入老齡化社會，養老服務的市場和需求非常龐大。台灣養老產業起步早、經驗多，可以提供市場化、高品質的照護。”井然說，“十幾年來，各地政府給予我很多指導和支持，為我成長成才、發展事業提供了廣闊的發展空間。”



2020年，台灣青年簡名偉以台灣文化專業人才的身份，出任南京雲錦博物館館長。4年多來，他帶領團隊讓雲錦皇家織造工藝從玻璃展櫃中走入尋常百姓生活。



“我在台北長大，從小就熱愛中華文化。中華文化是我們的根，身為中華兒女，我們都有守根、尋根之責。”簡名偉說。



他認為，自己更擅長文化運營，注重經營的溫度和深度；在雲錦博物館工作的大陸“家人們”有文化執行、策展等領域的速度和國際視野。“我始終相信，我們的結合，可以讓中華文化在世界展現出民族歷史文化的厚度和國際高度。”

