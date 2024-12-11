政府6億元資助巴士的士換電動車

圖：《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》公布，當局推出資助計劃，為業界更換600輛電動巴士及3000輛電動的士。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，特區政府昨日公布《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，推出資助計劃為約600部專營巴士營辦商更換或添置單層及雙層電動巴士，每輛分別資助40萬元及80萬元；以及資助的士業界購置3000輛電動的士，每輛資助額為4.5萬元，政府今個月內會發信邀請合資格的士車主和專營巴士公司參與。



環境及生態局局長謝展寰表示，政府會繼續多管齊下鼓勵業界擴展充電設施，預計2027年年底提供至少500個遍布全港的高速充電樁，有信心在2050年前實現車輛零排放和達到碳中和。



政府宣布推出電動巴士及電動的士資助計劃，為約600部專營巴士營辦商更換或添置單層及雙層電動巴士，資助總額約4.7億元，專營巴士營辦商須在2027年底前訂購電動巴士，2029年前交付及登記；資助的士業界購置3000輛電動的士，資助總額為1.35億元，優先分配予車齡最長的的士，政府本月內會發信予合資格的士車主，車主須於兩個月內回復接受資助，六個月內要訂購新車，一年內為電動的士領牌。



月內邀合資格車主參與



《路線圖》又提出持續多管齊下增加充電設施，明年開始拓展充電網絡，包括改造現有的加油站以提供高速充電樁和開放巴士車廠的充電設施等，到2027年底額外提供至少500個可支援的士的高速充電樁。政府亦計劃津貼私營機構在2030年底前安裝3000個供公眾使用的高速充電樁。目標2050年所有專營巴士和的士均使用零排放車輛。



環境及生態局局長謝展寰表示，《路線圖》採取“鼓勵為主、循序漸進、盡可能避免轉嫁成本予乘客”的三項原則推進。電動車技術快速發展，供應量充足，目前10部新私家車有六至七部是電動車，電動巴士技術亦相當成熟，電動巴士尤其是雙層巴士價格於過去一年多快速下降，因此是大規模推動電動巴士和電動的士的好時機。他預計未來電動車與使用傳統燃料車輛的車價差距會不斷收窄，甚至未來會比傳統車更便宜。