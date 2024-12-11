影視作品用數智技術為文化傳播賦能

中評社北京12月11日電／據光明日報報導，近年來，數智技術成為攪動世界範圍內影視創作的激流，既為中外影視創作插上想象的翅膀，也為中外影視文化交流搭建多彩的橋梁。近日，北京師範大學中國文化國際傳播研究院舉辦“文化中國與世界未來”國際學術會議，文化學者聚焦中外文化的交流傳播，探討如何通過數智技術提升影視文化交流效能，為未來世界影視交流互鑒注入活力。



數智技術拓展文化交流的深度與廣度



所謂數智技術，即數字化技術與智能化技術的融合應用，是在大數據、人工智能、雲計算、物聯網等技術基礎上，通過算法驅動、數據賦能和智能化決策來實現效率提升、資源優化與創新發展的技術體系。其中，人工智能（AI）作為通用性最廣泛的關鍵技術，在人工智能生成內容（AIGC）與影視產業的交織與互動中，重塑影視文化交流的傳播路徑。



比如，數智技術為中國文化題材創作注入嶄新的生命力。在數字技術賦能下，中國文化題材將奇觀化的影像呈現在海內外觀眾眼前，通過流媒體平台、社交媒體等傳播渠道，讓傳統文化火到海外，使觀眾深刻體悟中華文化的精神內涵。電影《封神第一部：朝歌風雲》全片2300多個鏡頭，視效鏡頭有1700多個，將神話故事原本比較難表現的場景、形象，充滿想象力地表現出來，標誌中國電影CG特效創作水平大幅提升，作品已在海外40多個國家和地區上映，獲得觀眾點贊。此外，基於影視IP的VR全感互動娛樂在世界範圍內興起，涵蓋觸覺、嗅覺、聽覺等多重感官交互技術，實現影視交流傳播從“看見”到“走進”的體驗轉變。如法國和美國團隊聯合推出的VR體驗展《消失的法老》，使用線下大空間娛樂體驗技術，展現金字塔、尼羅河等壯美風光，廣受歡迎。北京師範大學教授周雯介紹了她和團隊製作的《擇“中”而立——AIGC創意傳播視頻》，將AIGC技術與漢字美學理念、中軸線的空間結構相結合，展示體現中華文化中關於“平衡與和諧”哲學思想的視聽影像畫面。該片在奧地利維也納市政廳展映，引發觀眾熱議，在世界舞台展現中華傳統文化的美學魅力。

