香港入境處：未经批准从事僱傭工作可定罪

中評社北京12月11日電／據大公報報導，入境處回複《大公報》查詢時表示，根據香港法例，所有旅客在未獲入境處處長批准前，均不得在本港從事任何僱傭工作（無論受薪或非受薪），開設或參與任何業務，違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及入獄兩年。



入境處表示，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境亦不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開設或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。任何人士如雇用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。



一直有進行“網上巡邏”



入境處表示，一直有留意一些香港以外的服務提供者在社交平台的宣傳，并進行具針對性的“網上巡邏”，如發現有人利用社交媒體或即時通訊軟件，組織、安排或慫慂市民幹犯聘用非法勞工等嚴重罪行，會果斷執法。例如今年8月，入境處調查人員發現有內地攝影師利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供攝影服務。調查人員經過情報分析和深入調查後，鎖定部分可疑人士，展開執法行動，拘捕三名懷疑在港提供攝影服務的非法勞工。



入境處并稱，持續加強打擊非法勞工活動的力度。2024年1月至10月期間，平均每月進行逾1500次反非法勞工行動，比2023年的每月平均行動數字增加約一成。2023年至2024年10月期間，入境處共拘捕約2400名非法勞工，而被拘捕的非法勞工當中，約48％為內地居民。