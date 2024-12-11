湖北建始：文化禮堂守護山鄉文化

中評社北京12月11日電／距離學校放寒假還有一個多月，湖北省恩施土家族苗族自治州建始縣茅田鄉太和街村村民邱代武、張從芝老兩口就忙著打聽村文化禮堂會不會在寒假期間開展活動。當得到村幹部肯定的答覆後，老兩口鬆了一口氣。



“我們是替兩個孫子問的。今年國慶假期，他們回來在村文化禮堂看了一場絲弦鑼鼓表演，還參加了幾天免費的書法培訓，高興得不得了。這幾天他們總在電話裡問寒假還有沒有這樣的活動。”



今年，村裡建起了文化禮堂，離老兩口的家不足一裡遠。自從禮堂建成後，先後開展了“苗鼓、絲弦鑼鼓表演”“書法培訓”“攝影家看太和攝影展”等活動，當地村民參與熱情高漲。



太和街村的豐富文化活動是建始縣文化禮堂建設的一個縮影。今年，建始縣在全縣各鄉鎮開展文化禮堂建設試點，選擇基礎較好的中心村（社區）等地，按照“文化禮堂、精神家園”的定位，將新時代文明實踐中心與文化禮堂建設融合起來。



走進龍坪鄉店子坪村文化禮堂，一個展覽把人們帶回到當年“劈山開路”的火熱現場——懸崖峭壁之上，村民們將繩索系在腰間，手持大錘鑿炮眼或清理危石；工地上，人人手上沾滿泥土，解放鞋上滿是破洞……一件件實物、一張張圖片生動講述著當年幹部群眾“愚公移山”的故事。再看今日店子坪——村莊美、百姓富、交通便捷，先後被授予全國文明村、全國民族團結進步示範村等榮譽，被評為“3A紅色旅遊景區”“建黨百年紅色旅遊百條精品線路”“十佳紅色旅遊景區”。



店子坪村還建成了非遺文化館、村史檔案館，以及文化舞台、紅色書吧、議事長廊等多個紅色教育和群眾文化活動區域。

