澳門擺脫賭城標簽　推動經濟適度多元化

圖：澳門行政長官賀一誠日前接受大公文匯全媒體訪問時表示，澳門正擺脫過去以博彩業為主導的單一經濟結構，推動經濟適度多元發展。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，過往以博彩業聞名的澳門，正積極推進經濟結構向適度多元轉型。澳門特區行政長官賀一誠日前接受大公文匯全媒體訪問時表示，近年來澳門特區政府積極推動經濟適度多元化發展，頒布全面的經濟適度多元發展規劃，大力推動旅遊、文化演藝等產業發展，擺脫過去以博彩業為主導的單一經濟結構，推動澳門經濟實現更高質量發展。



澳門還著力深化與內地的全方位合作，包括成立融入國家發展工作委員會，並設立專門的團隊，負責與海上絲綢之路沿線國家、福建等海上絲綢之路重要節點進行聯繫和跟進，推動相關合作項目的落實。



圍繞“一中心、一平台、一基地”發展定位，澳門特區政府提出“1＋4”經濟適度多元發展策略，編制澳門首個系統全面的經濟適度多元發展規劃，從政策、人力、財力等方面多管齊下，務求實現四大重點產業板塊較快發展。去年，澳門政府公布《澳門特別行政區經濟適度多元發展規劃（2024年－2028年）》，為澳門產業發展提供了明確的方向和指引，推動澳門經濟實現更高質量的發展。



鼓勵遊客過夜 展中西文化魅力



賀一誠坦言，博彩業曾是澳門經濟的主導行業，然而隨著時代的變遷，單一經濟結構的弊端日益凸顯，“尤其是疫情的衝擊，我們意識到必須推動經濟適度多元化發展，才能增強抵禦風險的能力，”賀一誠說。



他介紹，本屆政府上任後，積極推動非博彩業的發展，穩妥處理了澳門博彩法律修訂和新一輪博彩經營權競投，並對博彩業進行了更為嚴格的監督，同時明確了非博彩業的發展方向。



在旅遊業方面，澳門正努力擺脫“賭城”的標簽，展示澳門中西文化交融的獨特魅力。“我們鼓勵遊客深入瞭解澳門，體驗這裡的歷史文化和美食，而不僅僅是將其作為博彩的目的地，”賀一誠說。如今，個人游和家庭游成為主流，為延長遊客停留時間，特區政府出台了一系列政策，鼓勵遊客在澳門過夜。



“澳門擁有眾多優秀的博物館和獨具特色的小街道，我們應該充分發揮這一優勢，將葡萄牙文化與中國文化相結合，展現中西文化的交融與薈萃。”賀一誠說。

