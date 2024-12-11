山南雅礱物交會：奏響非遺“交響樂”

中評社北京12月11日電／據新華社消息，熙熙攘攘、人聲鼎沸的山南市第44屆雅礱物資交流會上，一家默默專注打理店內精細紡織物的特色商戶分外引人注目。



“這些純手工的精羊毛紡織產品叫澤帖爾，2021年5月被列入了國家級非物質文化遺產。”店主次珍介紹。



12月的山南，雅礱物資交流會在乃東區魯瓊溝盛大開幕。此次物交會不僅是商品交易的盛會，更是非遺文化展示與傳承的重要平台，眾多非遺項目齊聚一堂，大放異彩。



國家級非遺澤帖爾，發源於西藏山南市乃東縣澤當鎮，具有上千年的悠久歷史，主要產品包括圍巾、披肩、藏裝、唐卡等，因質地柔軟，冬暖夏涼，經久耐用而聞名。



“參加這次物交會不僅是為了銷售產品，更是想讓民族文化發揚光大，讓更多人瞭解西藏非物質文化遺產。”次珍說。



不遠處是“達娃卓瑪”民族服飾的展位，精美的衣帽、藏靴令人目不暇接。“達娃卓瑪”民族服飾是山南市瓊結縣縣級非物質文化遺產，第五代傳承人扎西桑布說：“我們的圓筒帽‘聶夏’、藏帽‘次仁金果’以及藏靴等40多種服飾都很有特色。近年來物交會辦得越來越好，我們也多了更大的平台。”



在扎西桑布的展位內，精細入微的刺綉、絢麗繽紛的色彩加上獨具匠心的手藝，融匯成模特身上一件件精美絕倫的衣物，新穎別致的藏式擺件與文創產品也在貨架上陳列整齊。

