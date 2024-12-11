中國強烈譴責加拿大對中方有關人員非法制裁

中評社北京12月11日電／據新華社消息，中國駐加拿大大使館發言人10日表示，加拿大外交部打著所謂人權的幌子對中國進行栽贓抹黑，宣布對中方有關人員實施非法制裁，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，性質十分惡劣，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。



發言人說，中國始終高度重視尊重和保障人權，走出一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，人權事業取得的歷史性成就有目共睹。當前，新疆和西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內的各項權利和自由得到充分保障。去年以來，幾千名外國政府官員、外交使節、宗教界人士、媒體學者等到訪新疆和西藏，他們都高度評價當地經濟社會發展成就，讚賞中國政府為保護當地多民族文化和保障宗教信仰自由作出的巨大努力。近年來，近百國連續在聯合國人權理事會以共同發言、單獨發言等多種方式就涉疆、涉藏等問題支持中方正義立場，充分說明了國際社會人心向背。在上述事實和公道面前，所謂“強迫勞動”“任意拘留”等對中國栽贓抹黑的言論都不攻自破。此外，“法輪功”是反人類、反社會、反科學的邪教組織，早已被中國政府依法取締。



發言人說，加方根本沒有資格在人權問題上充當“教師爺”，對他國人權狀況指手畫腳。加方自身人權問題成堆，至今原住民仍面臨系統性種族歧視和不公正待遇，流離失所者權利缺乏保障，毒品泛濫、黑人公務員遭受種族歧視等問題長期得不到解決。中方敦促加方反躬自省，切實改善自身人權狀況，立即停止借人權問題干涉中國內政，立即撤銷對中方人員的非法單邊制裁。中方將採取堅決措施維護國家主權、安全、發展權益。