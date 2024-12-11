賀一誠：發展橫琴粵澳深度合作區

中評社北京12月11日電／據大公報報導，融入粵港澳大灣區發展，是澳門看准的發展方向之一。澳門特區行政長官賀一誠日前接受大公文匯全媒體訪問時表示，橫琴粵澳深度合作區作為澳門融入粵港澳大灣區發展的一個抓手，不僅成為澳門融入國家發展大局的重要平台，也為探索不同制度下區域合作提供了寶貴經驗。



賀一誠表示，橫琴粵澳深度合作區自2021年9月17日正式掛牌以來，經過三年多的努力，基本已達到總體方案的第一個節點。回顧合作區的建設與發展，賀一誠表示，澳門實行資本主義制度，內地實行社會主義制度，如何在這樣的背景下實現有效合作，是合作區建設的關鍵。



“橫琴粵澳深度合作區在世界上沒有先例，澳門與內地不同的政府融合在一起辦公，共同管理、共同決策、共同執行，其難度是很大的。”他坦言：“我們需要慢慢取得共識，相互熟悉彼此的想法，把大家的好東西引進來，這是我們深入發展的方向。”



如何把澳門法律中好的內容引入到內地，民法商法如何與所在區域銜接？賀一誠表示，這些都是需要深入考慮的問題。“我們既尊重澳門的法律制度，又借鑒內地的先進經驗，努力在合作區形成一套既符合澳門特點又適應內地需求的法律體系。”



賀一誠表示，經過三年磨合，橫琴粵澳深度合作區在制度融合方面取得了初步成功。現在，合作區執委會的9位局長中有5位由內地派出，4位由澳門派出，大家能共同看待和解決問題，“第一個節點應當把我們的兩地官員融合在一起，為未來的發展奠定基礎。現在，我們已經完成了第一個節點。”