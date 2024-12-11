中消協聯合8家協會共同發起倡議杜絕浪費

中評社北京12月11日電／據央視網消息，中國消費者協會網站消息，中國消費者協會11日聯合中國互聯網協會等8家協會共同倡議：杜絕“舌尖上的浪費”，從你我做起。



共同倡議倡導餐飲行業經營者（含個體經營勞動者，下同）通過創新舉措、公益宣傳、優化服務等方式遏制行業中餐飲浪費現象，履行責任，引導消費者合理點餐用餐：



深化“光盤行動”，遏制餐飲浪費



餐飲行業經營者要合理設計菜單、標注菜品規格、標明建議用餐人數，積極推廣“小份菜”、“半份菜”；嚴格落實明碼標價規定，明示所提供餐飲及服務價格、套餐內各菜品價格；在顧客訂餐、點餐、加餐等環節，及時提醒顧客理性消費，並在餐後積極提供打包服務；轉變承辦宴會就餐方式，推行分餐，自主擇餐，讓每個食客都有吃的自主權，按需按量點餐取食；建立健全廚餘垃圾分類收集、投放、運輸、處理體系，推動廚餘垃圾資源化利用和無害化處理。



規範營銷行為，弘揚節約風尚



餐飲行業經營者要加強公益宣傳，以醒目方式設置“光盤行動”“拒絕浪費”等宣傳語，提示消費者適量點餐、理性消費；合理設置起送、滿減額度，杜絕變相誘導消費者過量點餐；鼓勵消費者在外賣訂餐時選擇“無需餐具”，通過建立環保虛擬賬戶、授予節約積分、發放優惠券等方式引導消費者購買小份餐品。

