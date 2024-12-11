紀錄片《馬王堆》創作研討會在湖南長沙舉行

中評社北京12月11日電／據央視新聞報導，12月10日，由中央新聞紀錄電影制片廠（集團）、湖南博物院、中央廣播電視總台湖南總站聯合主辦的紀錄片《馬王堆》創作研討會在湖南長沙舉行。中央廣播電視總台黨組成員、副台長胡勁軍，湖南省委常委、宣傳部部長楊浩東出席研討會並講話。湖南省委宣傳部分管日常工作的副部長卿立新主持會議。中央新聞紀錄電影制片廠（集團）黨委書記、董事長姚永輝，中央廣播電視總台湖南總站黨委書記、副召集人（主持工作）朱興建，湖南博物院黨委書記、院長段曉明，以及來自文史、考古、影視紀錄領域的專家學者參加會議。



胡勁軍在講話時指出，今年3月，習近平總書記到湖南考察時強調，湖南要更好擔負起新的文化使命，在建設中華民族現代文明中展現新作為。馬王堆漢墓是中國古代文明的重要歷史見證。紀錄片《馬王堆》的創作推出，既是深入貫徹落實習近平文化思想的生動實踐，也是我們推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，持續作答“何以中國”“何以文明”的務實之舉。50年前，中央新影以影像的方式精心記錄、留存下見證馬王堆考古發現的重要時刻。今天，紀錄片《馬王堆》用今昔交織的光影，講述馬王堆的前世今生，並首次全面披露了50年前驚鴻一瞥的珍貴紀實影像，生動展現歷史之厚、文化之美、細節之妙。《馬王堆》的熱播再一次有力印證，“亘古亘今”的中華文明，傳承著民族的根與魂，有著超越時空、生生不息的獨特魅力。中央廣播電視總台將持續推出更多集思想性、藝術性、觀賞性於一體的文化精品，講好中國故事和中華文明的故事，更好地展現中國文化的源遠流長和中華文明的博大精深，為推動文化繁榮、建設文化強國、書寫中華民族現代文明新篇章作出新的更大貢獻。



楊浩東表示，50年前，馬王堆漢墓的驚世發掘，讓中華文明驚艶世界。50年後，紀錄片《馬王堆》如約而至，將“20世紀中國與世界最重大的考古發現之一”再次全景呈現，是踐行習近平文化思想的生動實踐，是讓文物“活”起來的成功探索。該片堅持每集復刻一個歷史現場，推動文化和科技深度融合，展現馬王堆考古研究最新成果，為觀眾呈現了一場穿越時空的視覺盛宴，進一步延伸了歷史軸線，增強了歷史信度，豐富了歷史內涵，活化了歷史場景。湖南將全面貫徹習近平文化思想，更好擔負起新時代的文化使命，深入實施文物保護利用“六大工程”，推進博物院（館）體制機制改革，構建文博人才“產學研用”協同發展機制，加快發展文物游、博物院（館）游、藝術欣賞游等新型旅遊業態，進一步推動考古熱起來、文物“活”起來、文化火起來。

