賀一誠：澳門公共財政穩健　改善民生不停步

中評社北京12月11日電／據大公報報導，澳門特區行政長官賀一誠上任不久就遭遇新冠疫情，特區政府迅速建立了有效的防控機制，并加強與內地的合作，共同應對挑戰。他說，“三年疫情，我們經歷了回歸以來最嚴重的衝擊，面對了諸多挑戰，但得益於‘一國兩制’，我們在高度自治之下，在中央政府的大力支持下，澳門保持了穩定和發展，經濟和民生的工作也沒有停步。”



賀一誠表示，盡管有疫情的影響，但特區政府大力推動基礎設施建設，例如建成北京協和醫院澳門分院；新建了治安警察局總部和海關總部等辦公大樓等。



他表示，澳門歷屆政府都保持了良好的財政儲備，為疫情期間的基建和民生工程提供了有力保障。疫情三年間，澳門政府從財政儲備中拿出了1600億澳門元用於社會福利工作。



賀一誠還列舉了澳門居民的種種福利，例如特區政府積極提供經濟房屋和社會房屋給有需要的市民；實行免費醫療政策，居民無論接受何種治療均無需支付費用，包括到離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心接受專科治療，所有費用均由政府承擔；此外還有免費的教育政策，以及現金分享計劃。



“目前每位澳門永久居民每年可獲一萬澳門元現金分享，特別是疫情期間，現金分享計劃帶動了澳門整體經濟的﻿複蘇，”賀一誠說：“市民或者企業有困難，特區政府有兜底，一定會支持，特別是中小企業可以有所支撑，這都是在‘一國兩制’下我們所做的事情。”



賀一誠表示，經過五年的努力，盡管有大量的基礎建設和社會福利支出，本屆澳門特區政府仍有500億至600億澳門元的財政盈餘移交給下屆特區政府，且沒有內債和外債，沒發過一分錢的債券，沒有欠基建專案建築公司的款項。“我們政府的資金很健全，這也為澳門‘一國兩制’行穩致遠創造了重要條件。”