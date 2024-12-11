香港科大新招吸引人才　每周一天彈性上班

圖：香港科技大學就彈性工作地點正式制定政策，構建包容與友善工作環境。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，香港科技大學為構建包容與友善工作環境，最近推出每周一次的彈性遙距工作日和每年四天的特別假期，率先就彈性工作地點正式制定政策，成為第一所建立彈性工作政策的政府資助大學。



彈性遙距工作日受到員工歡迎。科大表示，推行靈活及家庭友好政策，期望平衡員工的工作與生活，促進以雇員為本的文化。科大管理層相信，新政策對吸引和培育世界頂尖人才起到重要作用。 大公報記者 郭如佳



科大表示，自2019新冠疫情以來，遙距工作逐漸普及化，學校認識到日新月異的科技對現代工作環境的影響，於是率先就彈性工作地點制定政策，并成為香港首間建立彈性工作政策的政府資助大學，以吸引和挽留傑出人才。自今年10月起，科大員工可依據其工作性質，選擇每周一天遙距工作。



每年四天特別假做義工



為鼓勵員工參與更多社區活動，科大亦提供每年四天的特別假期，讓教職員自行組隊或參加大學認可的義務工作，以促進個人身心健康并增強團隊凝聚力。科大透露，自2022年11月推出以來，已有逾170名員工透過特別假期參與各種志願活動，包括探訪長者、海灘清潔和惜食等。科大計劃推出更多措施，如植樹和厨餘回收，以促進可持續發展，推動大學的淨零排放計劃。



科大副校長（行政）譚嘉因表示，科大矢志吸引和培育世界頂尖人才，而挽留人才更是重中之重。實施彈性遙距工作政策展現科大構建包容與友善工作環境的決心，她相信新政策能平衡員工的工作與家庭崗位責任，并最終實現提高生產力，以及留住人才的目標。