漢鼎書院債券疑違約　11家長報警求助

圖：漢鼎書院近日爆出有家長在退學兩年後仍未能贖回建校債券，多名家長已報警求助。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，香港有不少私立學校除收取學費外，還要求家長認購債券。位於香港仔黃竹坑道的私立學校漢鼎書院，近日爆出有家長在退學兩年後仍未能贖回60萬元建校債券，數名同樣無法獲得退款的家長已報警求助，涉款約580萬元，學校承認“暫時未能退款”。教育局回復表示非常關注學校經營狀況，要求漢鼎書院停收建校債券以及清楚交代未來發展路向。



該家長在2021年為女兒報讀私立學校漢鼎書院，並向學校購買60萬元建校債券。2022年他為女兒轉校，於同年7月向學校申請退款。但該家長表示，女兒退學至今逾兩年，學校仍未有按條款退回扣剩的債券款數。



根據私立學校漢鼎書院網頁，校方獲教育局批准，20／21學年後入學學生家庭須購買建校債券或本金券。其建校債券面額60萬元，入學前需先繳付，每學年扣減學費4萬5千港元，離校學生可申請退還扣減後剩餘部分。



該家長翻查學校的財務報表，發現學校在三年前已錄得虧損，但至今仍在發債。他透露，學校日前召開家長會，卻仍採取拖延，最後他聯同數名同樣無法獲得退款的家長報警求助。警方回應指，上個月共接獲11人報案，涉及未能退回向漢鼎書院購入的債券，合共涉款約580萬元。



漢鼎書院創校人徐莉在回應傳媒查詢時承認未向家長退還債券款項，稱需要時間，又指不會因為欠債虧損就關閉學校。她希望可以給漢鼎書院五年時間，以招收更多新生入學。她強調，五年內會將所有債務全部還清。