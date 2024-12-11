香港義工獎頒獎禮舉行，12人獲頒義勇獎

圖：“香港義工獎頒獎禮2024”昨日舉行，有12人獲頒“義勇獎”。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，“香港義工獎頒獎禮2024”昨日舉行，嘉許逾3.2萬名義工，其中12人獲頒“義勇獎”，當中又有7人是由警方提名，這些個案包括救援墮海者、拯救自殺人士、救援交通事故受害者等，憑借無比勇氣，從死亡邊緣成功拯救他人生命，彰顯無私無我的助人精神。獲頒“義勇獎”人士中，包括今年4月在鴨脷洲海怡半島對開落水拯救墮海少女，但不幸與少女一同遇溺喪生的市民蘇月良。



六旬漢舍身救墮海少女



60歲的蘇月良於今年4月11日晚上7時許，在岸邊釣魚期間，目睹一名15歲少女在鴨脷洲海怡半島對開墮海，企圖自殺，蘇立刻跳進海中拯救少女，惜與少女一同遇溺，蘇獲救後不治，而少女在兩日後告不治。蘇因英勇救人而犧牲性命，政府早前根據“向舍身救人者家屬提供經濟援助計劃”發放600萬元予他的家屬，其後行政長官李家超向他追授銀英勇勛章。昨日蘇獲頒的“義勇獎”由警務處代表代領。



另外6位由警方提名而獲頒“義勇獎”的市民，包括今年8月23日晚上，市民梁慧康途經何文田公主道，發現一名警員被一輛可疑車輛撞倒及受傷，立刻上前檢查該名警員的傷勢及提供急救，其後該名警員情況穩定並被送往醫院進行治療；今年4月21日晚上，屯門警區休班輔警劉鳴輝，駕車到青衣南橋時看見一名女子企圖自殺，折返現場安慰該名女子及報警求助，並護送她到附近的商場以等待進一步協助。



其餘獲獎者包括刁潼、張嘉豪及張愛平，他們分別是漁民和衝浪者，在珀麗灣附近成功拯救一名劃獨木舟意外翻側墮海的60歲男子；市民姚明和在釣魚期間拯救一名企圖跳海自殺的女子。



本年度警方提名了6個案例共8人給評審團考慮，最終有5個案例共7人獲挑選為“義勇獎”得獎者。這些獲獎個案不僅展現了個人的英勇精神，也反映了整個社會對於積極公民行為的高度肯定和鼓勵。



“香港義工獎─義勇獎”於2009年設立，由民政及青年事務局及義務工作發展局合辦，表揚憑借無比勇氣，從死亡邊緣成功拯救他人生命，彰顯無私無我的助人精神，發揮義務工作精神的香港市民，為社會大眾樹立良好的行義榜樣。