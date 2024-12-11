“假學歷門”曝光　內地立案查黑心中介

上圖：內地媒體報導，涉案留學中介已被南京市場監管部門立案調查。\視頻截圖；下圖：留學中介網站聲稱可為學生代辦申請入讀包括香港大學、香港理工大學等院校。右圖：疑由留學中介偽造的國際高中學歷證書。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，12月10日，《大公報》報導《女兒被港大退學 家長告南京中介詐騙》，此事有最新進展。南京市栖霞區市場監督管理局仙林分局局長段聯國向《大公報》確認，留學機構涉嫌偽造材料一事，12月10日已被立案調查，一經查實，會將案件移交公安機關進行處理。



事件在內地引發強烈反響，社會高度關注。有資深媒體人指出，說明目前的留學中介市場監管不到位，給不法分子鑽了空子，建議應對相關行業進行梳理整頓，對涉嫌犯罪的中介機構和個人必須依法嚴懲。



取證後移交公安執法



南京市栖霞區市場監督管理局仙林分局在《情況說明》中表示，11月26日栖霞區市場監管局仙林分局接到消費者投訴舉報，反映因為留學機構偽造材料導致孩子被香港大學退回。



收到投訴舉報後，12月2日，栖霞區市場監管局仙林分局執法人員前往栖霞區仙林街道東南青年彙3樓進行現場檢查。



南京市栖霞區市場監督管理局仙林分局已經向南京索沃企業管理有限公司下發詢問通知書，要求負責人12月12日前往市場監督管理局接受調查。段聯國對當地媒體表示，此案涉及三個問題，一、IB證書的真偽性；二、是否涉嫌欺詐消費者，隱瞞招生的基本條件；三是涉及合同糾紛。



目前南京市栖霞區市場監督管理局已對南京索沃企業管理有限公司涉嫌欺騙消費者進行立案調查。市場監督管理局在立案後，將依法進行調查取證、行政處罰和整改覆查等工作。做出初步認定後，將移交司法機關處理。



10日晚，當事人南京李女士再度接受《大公報》專訪時表示，“中介說他們在境外的大學裡有資源、有名額，不用我們煩神。”李女士說，她與留學機構簽訂了香港本科高端VIP申請服務合同，委托留學機構全權為女兒申請香港大學本科，並支付了25萬元定金。根據留學機構的要求，李女士向他們提供了孩子的戶口簿、身份證和護照等個人信息資料。

