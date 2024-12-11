中評社北京12月11日電／網評：古城古鎮熱中也需“冷思考”

來源：經濟日報 作者：張曉



近期，投資高達25億元的某古城因生意慘淡、不得不進行重整而備受關注。近年來，許多地方斥巨資建設古城古鎮，動輒投資上億元，但不少項目卻陷入了低效運營甚至荒廢的困境。這一現象提示我們需要對古城古鎮的發展進行冷靜思考。



衆多游客對古城古鎮情有獨鐘，市場需求持續旺盛。中國旅游研究院調查顯示，超過90％的受訪者曾參與古鎮旅游，且不少游客在規劃年度出游時，會將古城古鎮作為備選目的地，顯示出這類景區已成為旅游基礎設施的重要組成部分。



不少地方寄望於通過打造古城古鎮，推動當地文旅產業繁榮發展。雖然不乏如山西平遙古城、雲南麗江古城等成功案例，但同樣存在大量因前期投資巨大而經營不善的反面教材。這些項目普遍存在過度商業化、產品同質化嚴重、運營粗放等問題。



古城古鎮的建設與運營是一項系統工程，需要長遠規劃。在建設初期，應科學規劃，既要保護歷史遺跡，又要深度挖掘特色資源。鑒於當前游客對慢生活、深度游的偏好，景區還需進一步完善餐飲、住宿等基礎設施，提升服務質量。同時，要保持動態調整，不斷優化景區項目與服務，以滿足文旅市場的新需求。投資方也需保持耐心與定力，避免盲目跟風，以免陷入過度商業化的陷阱。