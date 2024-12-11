中評社北京12月11日電／網評：為罕見病患者點亮生命燈塔

來源：人民網 作者：蔣萌



越來越多罕見病用藥納入醫保目錄。無論是用於難治性癲癇的“救命藥”氯巴占，還是治療陣發性睡眠性血紅蛋白尿症（PNH）的創新藥鹽酸伊普可泮膠囊，再或是針對脊髓性肌萎縮症（SMA）的藥物利司撲蘭口服溶液用散……近日，國家醫保局等部門發布新版國家醫保藥品目錄。在新增的91種藥品中，包含13種罕見病用藥。截至目前，超過90種罕見病治療藥品已納入國家醫保藥品目錄。



什麼是罕見病？顧名思義，是指極少數人身上發生的稀有疾病，又稱“孤兒病”。根據世界衛生組織定義，罕見病是指患病人數占總人口0.065%到0.1%之間的疾病或病變，全球已知的罕見病有7000多種。我國現有各類罕見病患者2000多萬人，每年新增患者超過20萬人。診治難、用藥難、藥價高，是罕見病患者面臨的“三道坎”。



罕見病群體面臨的困難，引起黨和政府的高度重視，2018年起，罕見病藥物研發及治療進入“快車道”，針對不同罕見病診治中心陸續成立、多種藥物正式上市。有關部門近年來一直在努力解決罕見病患者的治療問題，通過優化藥物審批准入、醫保“靈魂砍價”等，持續推動更多罕見病用藥進入國內市場，促進國產自主創新罕見病用藥研發生產，憑借“藥有所保”降低患者負擔，讓罕見病患者重新燃起生的希望。



一種又一種罕見病用藥相繼被納入醫保目錄，實實在在地提高著罕見病用藥的可及性和可負擔性。有的罕見病藥品經醫保多輪“砍價”，降價幅度甚至超過九成。罕見病藥品保障水平穩步提升，越來越多罕見病患者從中受益。



政策支持科學引導，促進更多罕見病藥品研發與使用步入良性循環。以往，罕見病藥物因為研發成本高、市場容量小，致使定價昂貴，常常陷入藥企賣不動、患者用不起的尷尬境地。醫保談判“以量換價”，促使藥企薄利多銷，兼顧並實現了罕見病患者能用上藥、醫保資金安全運行、醫藥企業可持續發展的“多贏”。再加上一系列支持鼓勵罕見病藥物研發的政策措施，調動藥企加強罕見病藥物研發投入的積極性，為治療罕見病帶來更多可能與希望。

