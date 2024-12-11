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財政部在香港發行60億元人民幣國債
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2024-12-11 15:22:59
中評社北京12月11日電／據央視新聞報導，財政部今天（11日）在香港特別行政區面向專業投資者發行2024年第六期人民幣國債，發行規模為60億元。
今年財政部在香港共發行550億元人民幣國債，進一步完善香港人民幣國債常態化發行機制。
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