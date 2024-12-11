黃茅海跨海通道通車　香港赴粵西節省半小時

圖：粵港澳大灣區又一重大跨海通道工程──黃茅海跨海通道將在12月11日15時通車。（圖源：大公報） 中評社北京12月11日電／據大公報報導，粵港澳大灣區再添“超級工程”！廣東交通集團10日公布，國家重大工程黃茅海跨海通道將於11日15時通車試運營，為粵港澳大灣區跨江跨海交通網絡再添“關鍵一橫”。作為港珠澳大橋西延線，該通道將使香港到粵西車程縮短半小時以上；而該通道創新七大技術，被譽為“最美綠色跨海通道”。



在通車試運營初期，黃茅海跨海通道將暫時實行免費通行。廣東省發改委10日透露，將於30日召開車輛通行費收費標準聽證會，擬定私家車（座位數在7座及以下）每車次33元、34元等兩個方案收費標準。



廣東交通集團透露，黃茅海跨海通道項目的車輛通行費標準正在按程序審批中，具體收費時間將另行公布。據悉，黃茅海跨海通道項目批覆概算近130億元人民幣，起於珠海市平沙鎮，終於江門市台山市鬥山鎮，全長約31公里，其中跨海段長度約14公里，雙向六車道。設置高欄港大橋（主跨700米雙塔單跨）、黃茅海大橋（2×720米三塔雙跨斜拉橋）2座主橋，其中黃茅海大橋是目前已建成的世界上跨徑最大的三塔斜拉公路橋。



創新七大技術 最美跨海通道



建設期間，黃茅海跨海通道創新了七大技術，包括首創了雙曲面獨柱式鋼筋混凝土索塔新結構；首創了海中超大跨多塔斜拉橋高性能結構體系及減震耗能裝置；發明了分體式鋼箱樑顫振渦振氣動控制措施；構建了雙曲面異形索塔設計—施工一體化技術體系；研發了全離岸海洋環境下TY型墩及大跨度鋼箱樑施工技術；改進了超寬分體鋼箱樑施工線形控制方法；攻克了基於單北斗的跨海精密控制測量技術等。這些技術亦讓黃茅海跨海通道躋身粵港澳大灣區“超級工程”，被譽為“最美綠色跨海通道”，為世界提供技術借鑒與示範。



黃茅海跨海通道“量身打造”了5座纖腰漸變型結構主塔，最大塔高263米、最大直徑20米、最小直徑9米，5座塔身在海面上形成了一道獨特的亮麗風景。行駛黃茅海跨海通道沿線，可以觀賞到“海上小蠻腰”“五塔和諧音階”“白鷺共舞”等建築景觀、自然美景。