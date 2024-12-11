公安部公布打擊整治網絡水軍違法犯罪典型案例

中評社香港12月11日電／記者從中國公安部獲悉，今年以來，公安部依托“淨網2024”專項行動，聚焦造謠引流、輿情敲詐、刷量控評、有償删帖等突出違法犯罪活動，部署全國公安機關開展打擊整治“網絡水軍”違法犯罪工作，共偵破案件900餘起，抓獲嫌疑人5000餘名。公安部11日公布多起依法打擊“網絡水軍”違法犯罪典型案例。



新華社報導，山東棗莊公安機關偵破某傳媒公司編造謠言引流案。山東棗莊公安機關網安部門查明，某傳媒公司為吸粉引流，購買大量已實名登記的自媒體賬號，利用人工智能工具編造謠言信息並批量發布，累計發布視頻、圖文300餘萬條。山東棗莊公安機關已抓獲犯罪嫌疑人87名，查獲違法違規賬號近10萬個。



廣東廣州公安機關偵破葉某某等人編造謠言引流案。廣東廣州公安機關網安部門查明，葉某某等人為賺取網絡平台流量收益，招募兼職人員註冊自媒體賬號，利用人工智能工具改寫熱門文章，批量發布虛假信息，累計發布引流圖文信息50餘萬篇。廣東廣州公安機關已抓獲犯罪嫌疑人6名。



浙江溫州公安機關偵破許某某等人編造謠言引流案。浙江溫州公安機關網安部門查明，許某某等人設立公司，招募網絡寫手組建洗稿團隊，利用人工智能工具翻炒舊聞，導致大量不實信息在網上擴散傳播，非法獲利200餘萬元。浙江溫州公安機關已抓獲犯罪嫌疑人17名。



江西撫州公安機關偵破鄒某某等人網絡敲詐勒索案。江西撫州公安機關網安部門查明，鄒某某等人成立網絡傳媒公司，開設多個自媒體賬號，搜集大量企業負面信息，並在多個互聯網平台上發布，以此威脅受害企業，索取錢財，累計發布帖文近萬篇，敲詐企業100餘家，非法獲利1000餘萬元。江西撫州公安機關已抓獲犯罪嫌疑人11名。



江蘇宿遷公安機關偵破宗某等人刷量控評案。江蘇宿遷公安機關網安部門查明，宗某等人成立工作室，購買多款“群控”軟件和大量手機，非法操控大量網絡賬號，長期為網絡直播行業、“飯圈”群體有償提供虛假轉發、點贊、評論等刷量控評服務，非法獲利數千萬元。江蘇宿遷公安機關已抓獲犯罪嫌疑人7名。