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韓國在野黨推動14日就彈劾案再次投票
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2024-12-11 15:01:48
中評社香港12月11日電／韓國最大在野黨共同民主黨11日表示，計劃推動當地時間14日下午5時就總統尹錫悅彈劾動議案進行第二次投票。
據韓國媒體報導，共同民主黨計劃於11日再次提請國會處理總統尹錫悅彈劾動議案，並於12日向國會報告。
新華社報導，韓國國會曾於7日下午就總統尹錫悅彈劾動議案進行表決，因參加投票的議員人數不足，動議案未獲通過。按照相關程序，彈劾動議案若要在國會通過，需在國會總共300個議席中獲得至少三分之二議員支持。
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