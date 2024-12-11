雙城論壇下周舉辦　“兩岸越困難越要交流”

中評社北京12月11日電／據中國台灣網援引看台海消息，“2024上海台北城市論壇”將於12月17日在台北舉行，距今只剩下一周時間。10日台北市長蔣萬安在台北市市政會議上表示，在近年兩岸交流幾乎全面停止的形勢下，仍要堅定持續地讓雙城論壇辦下去，為兩岸關係保持住城市對城市的官方交流管道，持續交流、維持對話、釋出善意，既要促進城市交流，也是為了兩岸和平。“兩岸之間，越困難的時候，越需要溝通交流；交流比不交流好，相互瞭解比相互誤解好。”



蔣萬安表示，去年的論壇是他台北市長任內首屆雙城論壇，當時他帶領台北市超百人組團到訪上海，非常順利，有著很好的市政交流。而今年輪到台北當主人，是他任內第一次在台北舉辦雙城論壇，也是6年來第一次在台北實體舉行雙城論壇。他強調，雙城論壇是兩岸之間難能可貴的官方對話平台。蔣萬安的這番話，被台媒解讀為是對民進黨的“反擊”。9日，民進黨大動作召開記者會，對雙城論壇大發雜音，鼓吹論壇所謂大陸“統戰”，“矮化”台灣，遭島內各界抨擊。



島內輿論強調，從近日的大陸高校學生赴台交流，到下周舉行的雙城論壇，都有一個共同性，就是在台灣舉辦，需要民進黨當局批准才得以登台。民進黨完全可以不批入境許可，再接受島內輿論檢驗。但他們卻採取“讓你來，但我們隨時要找碴”的心態，根本是羞辱台灣民眾智商。奉勸民進黨開大門走大路，不要再繼續亂搞，早被看破手腳。



台灣“中時新聞網”10日發表評論《阻雙城論壇 綠營心虛》指出，台北和上海都是兩岸政經重鎮，“雙城論壇”討論的是城市治理問題，民進黨所謂“統戰”是無的放矢。雙城論壇舉辦至今，無論是國民黨籍的前市長郝龍斌，還是當時無黨派的柯文哲任內皆未中斷。文章強調，民進黨處處阻撓兩岸交流，恐怕真正害怕的不是大陸“統戰”，而是擔心凸顯自己在兩岸政策上的無能與失能。



