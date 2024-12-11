嚴剛質詢　陳美寶答稱四舉措催化綠色燃料生態圈

嚴剛呼籲政府考慮考慮先與周邊港口合作，例如允許深圳港綠色能源加注船在香港指定水域向國際貨船提供新能源燃料加注，並簡化有關的海事審批流程，以提供“一船跨兩地”服務。 中評社香港12月11日電／立法會議員嚴剛議員今日（11日）在立法會大會提出“構建綠色船用燃料加注中心”口頭質詢，督促政府正視香港航運業持續發展面臨的全球性競爭壓力，積極籌劃，把握先機，構建綠色船用燃料加注中心，鞏固並提升香港國際航運中心地位。新任運輸及物流局局長陳美寶答覆政府將推出四項措施支援行業及業界發展，催化產業鏈及生態圈的發展。



嚴剛指出，新一份《施政報告》提出構建綠色船用燃料加注中心。有意見指出，綠色能源加注已經成為各大樞紐港口必爭的高地，亦是吸引國際航線的關鍵因素。深圳港在這個領域已具規模，今年液化天然氣加注量預計會是新加坡的3倍，成本也低於新加坡。然而，香港的有關發展處於初期，面臨新能源製造短缺及成本高的問題。



對此，嚴剛議員呼籲政府考慮考慮先與周邊港口合作，例如允許深圳港綠色能源加注船在香港指定水域向國際貨船提供新能源燃料加注，並簡化有關的海事審批流程，以提供“一船跨兩地”服務；在葵青或適合地點長遠規劃甲醇和氫能加注專用的泊位及後方的儲存配套設施，並向加注服務營辦商提供船舶投資和運營方面的資助；及，積極考慮在在北部都會區規劃發展綠色能源生產基地，以配合構建綠色船用燃料加注中心。



運輸及物流局局長陳美寶就此答覆稱，政府已於上月公布《綠色船用燃料加注行動綱領》（《行動綱領》），制定了五大策略和十項行動措施，推動香港發展綠色船用燃料加注，為配合未來市場發展作好準備。政府將推出四項措施支援業界發展，包括（i）海事處將設立專責小組，向有意落戶香港的綠色航運相關機構提供一站式服務；（ii）為相關業務的持份者提供合作平台，催化產業鏈及生態圈的發展；（iii）訂定綠色友善港口設施安排，包括在有需要時讓使用綠色船用燃料的船舶優先加注；以及（iv）明年推出“綠色船用燃料加注獎勵計劃”，先行企業在完成定量風險評估及海上交通影響評估等前期工作，並在指定時限內為船舶進行加注後，可獲發放資助。