中評社北京12月11日電／據中國台灣網消息，2024年12月8日至10日，2024海峽兩岸詩歌大會在南京隆重召開，來自海峽兩岸的詩人、詩論家、詩評家150多人，圍繞海峽兩岸新詩的寫作、研究與交流、傳播，舉辦了專題學術研討、百年百首新詩評選與采風活動。



主辦方代表九州出版社副總編輯張萬興在開幕式致辭中說，習近平總書記指出，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者。五千年的中華文化，是我們共同的寶貴財富。詩詞歌賦是流淌在我們中國人血脈裡的共同記憶。舉辦海峽兩岸詩歌大會，就是要通過詩歌這一橋梁，進一步加強兩岸文化交流與融合，增進兩岸同胞心靈契合，共同推動兩岸詩歌文化的繁榮發展，共同書寫兩岸詩歌交流的新篇章！



東南大學現代漢詩研究所所長王珂認為這次兩岸詩歌大會有三個特點：一是廣泛的代表性。會議代表來自海峽兩岸40多所高校和相關機構，無論男女比例，老中青年齡比例，大學、作協、文學研究機構及自由作家比例都比較合理；二是很強的學術性。大會收到論文100餘篇，宣讀交流53篇，台灣代表全部參與了大會交流，參會詩人絕大多數是有影響的詩論家或詩評家；三是突出的創作性。參會的詩論家、詩評家絕大多數是有影響的詩人，保證了百年百首新詩評選活動較強的專業性與規範性。



東南大學黨委常委、統戰部長馮建明，文學院書記李濤、院長洪岩璧，《詩刊》主編李少君，西南大學中國新詩研究所所長向天淵，中國詩學聯盟輪值主席吳思敬，台灣《創世紀》詩刊社長古月等參加了大會。



這次大會由九州文化傳播中心、東南大學主辦，東南大學現代漢詩研究所、九州出版社、《詩刊》社承辦，台灣《創世紀》詩刊社和西南大學中國新詩研究所協辦。（中國台灣網、九州出版社聯合報導）