穗台交流交融IP形象“融羊羊”盲盒發布

中評社北京12月11日電／據中國台灣網消息，在12月10日上午舉辦的“Citywalk羊城漫步——2024年兩岸暨港澳媒體廣州行”活動啟動儀式上，穗台交流交融IP形象“融羊羊”系列盲盒正式發布。



該盲盒由廣州市台辦設計，主形象是一只可愛的“山羊”，設計靈感源自廣州的別稱“羊城”，名字寓意著穗台兩地的交流交融。結合兩岸年輕人喜聞樂見的特色場景，廣州市台辦經過多次創意碰撞和精心打磨，最終呈現出九款不同造型的“融羊羊”，分別代表穗台多領域的交流交往內容，名字為“經貿羊”“勤學羊”“歷史羊”“創業羊”“科技羊”“體育羊”“美食羊”“文化羊”和“交流羊”。



值得一提的是，每一款“融羊羊”造型都巧妙地融入了廣州的文化元素和時代特徵，突出展現了羊城特色和文化底蘊，比如“融羊羊”頭上那團紅色小花就是廣州的市花木棉花。這九款“融羊羊”形象不一、各有特色，都非常可愛靈動，極具觀賞性和收藏價值。比如，“交流羊”身著休閑服裝，背景是廣州塔和台北101大樓，由廣州海心橋連接在一起，寓意著穗台聯結、兩岸同心。



“經貿羊”造型以深藍色為主色調，背景是珠江新城東塔、西塔，代表著廣州與台灣兩地在經貿領域的深入合作；“勤學羊”身著學士服、頭戴學士帽，背景是位於廣州的中山大學，體現廣州為台灣學生來穗讀書學習創造更多機會和營造良好環境；“歷史羊”身穿深藍色中山裝、腳穿皮鞋，背景為中山紀念堂，體現穗台兩地的歷史淵源；“創業羊”穿著休閑裝，以充滿活力的橙色和綠色為主色，背景是匯龍台港澳青年創新創業基地，象徵著穗台青年創業的美好未來。



“科技羊”乘坐在無人駕駛飛機上，背景是廣州國際生物島；“體育羊”以輪滑球為形象，身穿長袖針織制服和長褲，腳穿溜冰鞋、手持球杆，背景是天河體育場；“美食羊”則是廚師形象，手持廣州傳統的燒烤肉食燒鵝，背景為廣州享有盛名的茶樓陶陶居；“文化羊”穿著粵劇服飾，背景為永慶坊，展示廣州作為粵劇策源地的魅力和嶺南文化的特色。

