營造敢於突破的傳統藝術創作氛圍

中評社北京12月11日電／傳統美術是中華優秀傳統文化的重要組成部分。早在秦漢時期，壁畫就出現在宮殿建築之中，成為當時社會的主流藝術形式之一。幾千年來，傳統美術以其豐厚的歷史文化內涵，生動展現人民群眾的審美情趣和精神追求。在漫長的藝術發展史上，無論任何時期，具有美術創造力的青年藝術工作者，都肩負著傳承和發展傳統美術的光榮使命。今天的青年仍如此。



近些年，筆者走訪浙江、江蘇、江西等多地展開調研，瞭解傳統美術的傳承與發展情況。調研中發現，青年藝術工作者擔當使命，已日益成長為傳承中華民間傳統美術、推動我國美術事業創新發展的中堅力量。以浙江省寧波市民間傳統美術泥金彩漆為例，三位90後傳承人師從國家級非遺傳承人，17年來鑽研女子嫁妝物品上的泥金彩漆技藝。他們因喜愛而堅守，因堅守而成就，目前已成為成熟的匠師，作品屢次在國內行業大賽中獲獎。他們在學習之餘，還肩負起傳播推廣泥金彩漆技藝的重任，擔任家鄉學校的泥金彩漆社團負責人。2023年暑假，其中一位青年人還指導學生製作以亞運會為主題的泥金彩漆作品，讓這項有著500多年文字記載歷史的非遺技藝再度受到廣大青年群體的關注，為古老技藝注入活力。



在傳統美術的傳承、傳播和創新中，青年藝術工作者主動展示自己，勇做藝術變革的先行者，展現出這一群體的獨特優勢。



青年藝術工作者對時代的脈搏有著敏銳感知。不同的成長經歷和社會環境，影響著青年藝術工作者認知世界的方式和關注生活的視角。當代的青年藝術工作者非常關注現實社會，真切地瞭解年輕一代的生存狀態和關注焦點，希望用自己的方式表達對人生、社會、藝術的思考。他們敏銳的時代感知、積極的探索精神，匯聚成推動我國傳統美術創新發展的巨大創作動力。



青年藝術工作者有求變創新的願望和能量。青年是整個社會力量中最積極、最有生氣的力量。青年藝術工作者成長於經濟社會高速發展的時代，他們的認知體系與日新月異的技術變革同頻共振。在筆者的調研中，絕大多數受訪者表示“尋求創新與突破是藝術創作的追求和目標”。突破與創新，是青年藝術工作者的精神底色。他們不滿足於現狀，開拓進取。青年藝術工作者強烈的求變願望，銳意進取的創作，為中國美術領域的創新發展之路注入了澎湃不息的活力和創造力。

