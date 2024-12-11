國台辦：台灣問題純屬中國內政　不容外來干涉

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月11日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會。發言人朱鳳蓮回答記者提問時指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。



有記者提問，英國下議院日前通過所謂“台灣國際地位”動議，稱“聯大第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位”。民進黨當局表達感謝，稱此舉展現“支持台灣”的立場，請問對此有何評論？



朱鳳蓮表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。英國少數政客在涉台問題上挑釁滋事，嚴重違反一個中國原則，我們對此強烈不滿和堅決反對。



朱鳳蓮強調，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他的國際法地位。1971年第26屆聯合國大會通過第2758號決議，是聯合國在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。歷史事實清楚，法理依據清晰。



朱鳳蓮指出，我們敦促英方恪守一個中國原則，糾正錯誤，慎重妥善處理台灣問題。正告民進黨當局，夥同外部反華勢力炮製拙劣的政治鬧劇，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。