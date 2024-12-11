國家鐵路局：前11月全國鐵路客貨運量穩增

中評社北京12月11日電／據新華社消息，國家鐵路局發布消息，1—11月份，全國鐵路旅客發送量創歷史新高，貨運發送量穩定增長，鐵路在推動加快建設交通強國和服務經濟社會發展方面取得新成效。



——旅客發送量創歷史新高。1—11月份，全國鐵路旅客發送量完成40.15億人次，同比增長12.6%，年度旅客發送量首次突破40億人次大關，創歷史新高；旅客周轉量完成14840.61億人公里，同比增長7.8%。11月當月，全國鐵路旅客發送量完成3.04億人次，同比增長8.8%；旅客周轉量完成981.35億人公里，同比增長2.5%。鐵路運輸服務水平不斷提升，在綜合交通運輸體系中的骨幹作用發揮更加充分。



——貨運發送量穩定增長。1—11月份，全國鐵路貨運發送量47.15億噸，同比增長2.5%。11月當月，全國鐵路貨運發送量4.55億噸，同比增長6.4%；貨運周轉量3245.21億噸公里，同比增長2.4%。關係國計民生的糧食、煤炭等重點物資運輸得到有效保障，為服務國民經濟平穩運行、降低全社會物流成本貢獻了鐵路力量。



另據統計，今年1—11月份，全國鐵路固定資產投資累計完成7117億元，同比增長11.1%，投產鐵路新線2298公里。