中國國家博物館：用文物講好文化故事

中評社北京12月11日電／110多年歷史，143萬件藏品，中國國家博物館代表國家收藏、研究、展示、闡釋中華文化代表性物證，為國護史、為國藏史、為國弘史是國家博物館的重要使命。近日，記者走進這座歷史文化藝術殿堂，探尋它如何用文物講好中國文化的故事。



精彩展覽呈現歷史長卷



一廳之內，縱覽百萬年。走進國博“古代中國”基本陳列，琳琅滿目的文物將我國百萬年的人類史、一萬年的文化史、五千多年的文明史生動呈現。展廳中，北京周口店出土的石錘、石砧，距今約42萬年，是舊石器時代先民智慧火花迸發的見證；四五千年前的良渚文化玉琮，器身陰刻的日月紋圖案訴說著史前區域文化交流融合的壯麗篇章；新疆維吾爾自治區吐魯番市出土的唐代餃子、點心及食具，講述著各民族往來互動的生動故事……



“感覺很震撼，像在跟隔著久遠時光的文物對話。”北京市順義區第八中學初二學生張競文說。她的同學代梓程也深有同感：“這些文物上面精美的花紋，讓我感受到古人對美的追求。”



“古代中國”基本陳列中的後母戊大方鼎總是觀眾心目中的明星。光明日報記者 李韵攝 光明圖片



“我愛中國”“我也愛中國”“我非常愛中國”，3位年輕觀眾看完“復興之路”基本陳列後，在留言本上接連寫下了觀後感。



“風展紅旗如畫——館藏紅色經典文物展”展廳里，在天安門廣場升起的第一面五星紅旗前，觀眾紛紛與這抹“最美中國紅”合影。



近年來，隨著“文博熱”持續升溫，越來越多年輕觀眾走進國博，領略博大精深的中華優秀傳統文化。據統計，截至11月底，國博今年累計接待觀眾630餘萬人次。其中，35歲以下年輕觀眾占比達62.09%。

