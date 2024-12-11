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菲律賓副總統再缺席傳召 否認對總統作出威脅
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2024-12-11 16:55:43
中評社香港12月11日電／菲律賓國家調查局傳召副總統莎拉，要求她為發表威脅暗殺總統小馬可斯的言論解釋，但她並沒有現身，而是用信件否認對小馬可斯發出嚴重威脅的指控。
這是莎拉第二次缺席國家調查局的問訊。
香港電台報導，莎拉是菲律賓前總統杜特爾特的女兒，小馬可斯是已故前總統馬可斯的兒子。兩人兩年前為大選組成競選拍檔，但兩人近期關係惡化。
莎拉早前揚言，已聘用一名殺手，如果自己被暗殺，這名殺手將殺死小馬可斯、第一夫人和眾議院議長。總統小馬可斯批評言論魯莽而且令人不安。
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