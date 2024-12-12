第二屆粵港澳大灣區發展工商大會在港舉行

第二屆粵港澳大灣區發展工商大會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月12日電（記者 段曉魯）第二屆粵港澳大灣區發展工商大會昨日在香港開幕。大會以“中國灣區，世界機遇”為主題，香港特區行政長官李家超，香港特區商務及經濟發展局局長丘應樺，全國政協副主席、中華全國工商業聯合會主席高雲龍、貿促會副會長張少剛共同為大會開幕式主禮並分別致開幕辭，澳門特區行政長官賀一誠透過視頻致辭。



李家超表示，大灣區是國家經濟活力最強、開放程度最高的區域之一，經濟規模已經相近於世界第10大經濟體，大灣區城市在國內外的影響力與日俱增，大有可為。香港作為大灣區的中心城市之一，有“一國兩制”的獨特優勢，與大灣區內各城市優勢互補，持續優化各項互聯互通措施，是大灣區建設的積極參與者、推動者和得益者。



李家超說，今年《施政報告》推出多項關於參與大灣區建設的措施，包括推動河套港深創科園發展，以及在物流、航空、專業資格、資金、數據流通以及法律等多個領域加強互聯互通和規則銜接、機制對接。他說香港將發揮大灣區高質量發展動力源作用，推動區內人流、物流、資金流、信息流高效流動。



賀一誠表示，粵港澳大灣區是在一個國家、兩種制度、三個關稅區和三種貨幣的條件下推進的開創性、探索性事業。今年7月在北京召開的二十屆三中全會，通過了《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，系統部署了一系列戰略性、全局性重大改革舉措，為進一步深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接提供了重要指引，也為澳門在國家高水平對外開放中更好地發揮作用指明了方向。