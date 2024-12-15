中評鏡頭：中山大學 百年學府的現代傳承

中山大學的“博學、審問、慎思、明辨、篤行”八字校訓（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州12月15日電（記者 袁曉麥）在珠江之畔，一片充滿歷史韵味與學術氣息的土地上，中山大學宛如一顆璀璨的明珠伫立於此。自1924年創立以來，中山大學見證了中國近現代教育的發展歷程，並以其卓越的學術貢獻和社會影響力屹立於中國高等教育的前沿。今天的中山大學，在黨和國家的堅強領導下，在教育部、廣東省及省內各級地方政府的關懷和支持下，正繼續發揚綜合性、研究型、開放式的辦學特質，加快建設中國特色世界一流大學。日前，中評青年廣州訪問團走訪了中山大學。



一段與偉人同呼吸的歷史



中山大學，始建於1924年，是由偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅孫中山先生親手創辦，中國共產黨早期領導人共同創建的大學，初名“國立廣東大學”。這所學校是中國傳播馬克思主義的重要發源地之一，具有優良革命傳統、愛國奮鬥精神和卓越品格追求。1926年，孫中山先生逝世後，學校更名為“國立中山大學”。



從抗戰時期的輾轉遷徙，到1952年的院系調整，再到2001年與中山醫科大學的合併，中山大學始終與國家的命運緊密相連。它不僅傳承了革命精神和愛國情懷，更以其卓越的學術追求和辦學品格，培養了一代又一代的時代英才。



紅樓訴說的歷史與大師的足跡



漫步在南校園的康樂園，幢幢紅樓無聲地訴說著百年的風雨故事。最引人注目的，當屬位於中軸線東側的馬丁堂。這座始建於1906年的建築，是康樂園內第一棟永久性建築，也是中國較早的鋼筋混凝土建築之一。如今，堂匾上“中山大學人類學系”幾個字，是社會學大師費孝通先生的墨寶，仿佛將學術的氣息融入了這片紅墻綠瓦中。

