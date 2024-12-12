陳茂波：海內外及初創公司駐港數目創新高

香港特區財政司司長陳茂波（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月12日電（記者 段曉魯）香港特區財政司司長陳茂波昨日在第二屆粵港澳大灣區發展工商大會歡迎午宴上致辭表示，2024年，駐港海外及內地公司的數目和初創企業數目都創新高，顯示香港是企業設立和擴展業務的理想地點。



陳茂波表示，粵港澳大灣區在國家的發展中具有重要戰略意義。習近平主席指出，大灣區是國家新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地和中國式現代化的引領地。大灣區人口有8700萬，經濟總量相當於意大利等中型發達國家。大灣區市場龐大，人才資源豐富、產業基礎雄厚、金融服務發達、科技創新力量強大，憑著金融和創科雙引擎的發展動力，猶如美國舊金山灣區和紐約灣區結合的優勢。



陳茂波亦表示，香港是粵港澳大灣區的中心城市之一，在“一國兩制”下，作為“超級聯繫人”和“超級增值人”，“國際化”是我們最大優勢之一。其中香港以金融服務最為突出。在香港，資金、數據和人才自由進出，也滙聚了國際頂級的金融機構和人才，從股票市場到債券市場，再到蓬勃的風投創投生態，能為內地以至全球企業的壯大發展提供全條鏈的資金支持；同時，香港也可以作為它們調撥資金、管理財資的中心。



陳茂波指出，“國際化”也體現在香港的法律體系。香港是全國唯一實行普通法的地方，也是全球唯一以中英文雙語實行普通法的地方。香港有完善的保護知識產權的制度，解決商業爭議的法律也通用國際，吸引了許多來自全球各地的企業來港設點，以打入內地市場。事實上，香港的競爭力廣受國際認同。今年，香港重回全球三大國際金融中心的行列，同時再度被評為全球最自由的經濟體，競爭力也上升至全球第五名。越來越多的海內外企業來港投資興業。2024年，駐港海外及內地公司的數目和初創企業數目都創新高，顯示香港是企業的設立和擴展業務的理想地點。