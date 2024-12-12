中評鏡頭：“小蠻腰”廣州塔展東方神韻

廣州塔遠景（中評社 李婷萱攝） 中評社廣州12月12日電（實習記者 李婷萱）廣州塔位於廣州城市新中軸線與珠江景觀軸交匯處，與舉辦第十六屆亞運會開閉幕式的海心沙島和廣州市21世紀CBD區珠江新城隔江相望。12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動。10日下午，媒體團組到訪廣州塔，領略這座宏偉而又秀美的廣州標誌性建築。



據悉，廣州塔建築總高度600米，其中主塔體高450米，天線桅杆高150米，以中國第一、世界第三的觀光塔的地位，向世人展示騰飛廣州、挑戰自我、面向世界的視野和氣魄。廣州塔，因其獨特設計造型，與珠江交相輝映，成為新中軸線上的亮麗景觀。



走進白雲星空觀光大廳，頓有一種“會當凌絕頂，一覽眾山小”之感，廣州城市新中軸與珠江美景盡收眼底，全透明玻璃、懸空走廊帶給遊客絕佳的觀景體驗，也是拍照留念的絕佳地點。



來到廣州塔450米觀景平台，便知什麼是“欲窮千里目，更上一層樓”，在這個戶外觀景平台，羊城美景盡收眼底，如果你感興趣，還可乘坐摩天輪進行更加深度的觀景體驗。



談及該建築的設計靈感，廣州塔官方介紹到，“縱觀歷史上的高塔建築，人們的印象一直停留在宏偉壯麗、棱角分明的觀感上，除了樂此不疲地追逐建築的高度，結構上始終是延續著‘下寬上窄’的設計，這樣一成不變的造型早已造成了大眾的審美疲勞，人們一直在等待著新概念的脫蛹蛻變，廣州塔清新脫俗的造型，一面世便吸引了全世界的眼光”。



與以往設計師對中國文化理解時固執地運用符號化傳統元素不同，設計師馬克·海默爾和芭芭拉·庫伊特夫婦以更加親和的狀態去詮釋了東方神韵。廣州塔的原型是一個有著修長而苗條身軀、美到極致的女性，而這樣獨特的靈感卻來源於人體髖骨。馬克為塑造女性苗條的曲線和柔軟的質感，把一些彈性橡皮繩綁在兩個橢圓形的木盤之間，模擬三維立體造型。當旋轉頂部橢圓至45 度的時候，一個奇妙的麻花形狀出現了，那個猶如扭腰回眸的窈窕淑女，便是廣州塔的雛形。



據悉， 2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。