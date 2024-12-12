張紹群：兩岸應以融合發展的姿態面向世界

“寒國人”張紹群在活動現場（中評社 李婷萱攝） 中評社廣州12月12日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。



台灣自媒體人“寒國人”張紹群受邀參加活動，談及本次以“Citywalk羊城漫步”為主題的廣州之行，張紹群表示，“我覺得Citywalk很重要的一點就是可以去親身感受城市的發展，大陸很大，每個地方都有不同的故事，我們應該用自己的影像記錄下來，讓更多台灣同胞可以瞭解大陸，有機會來走一走看一看，增進兩岸之間的理解”。



“很多人說兩岸各有各的優點，我們應該融合各自的優點。兩岸何不聯手合作，去賺世界的錢呢”，張紹群表示。



“我用我親身的經歷、真實的鏡頭、眼見為實的方式來向島內民眾傳播大陸真實的現況，道理很簡單，我不想打仗、不想家人受到傷害、不想讓西方的陰謀得逞”。張紹群表示，“台灣芯片很厲害，大陸現在新能源汽車等科技也蓬勃發展，我認為兩岸應該以融合發展的姿態來面對世界”。



2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。