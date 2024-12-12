歐陽旦霓：辛亥革命歷史需要兩岸共同傳承

媒體團組參觀辛亥革命紀念館（中評社 李婷萱攝） 中評社廣州12月12日電（實習記者 李婷萱）12月10日，以“Citywalk羊城漫步”為主題的“2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動”在廣州啟動，來自兩岸暨港澳的25家媒體、37名記者和台灣自媒體人、嘉賓等近100人參加。11日上午，媒體團組到訪辛亥革命紀念館進行參觀，領略這場劃時代意義的革命歷史。



辛亥革命紀念館（黃埔軍校舊址紀念館）館長歐陽旦霓說，“辛亥革命紀念館是在2011年紀念辛亥革命一百周年時建立的，至今已有十餘年，接待了很多人，對我們紀念館來說，每個到訪的觀眾都很重要，其中也有很多台灣團體，特別是辛亥後人來參觀”。



歐陽旦霓表示，以孫中山先生為首的革命黨人經過幾十年的奮鬥於1911年推翻了封建專制，建立民主共和國，這是兩岸人共同的歷史記憶，辛亥革命的先輩應該被我們共同銘記，辛亥革命的精神也應該由兩岸共同傳承。



“這些年我們和台灣的機構、澳門以及大陸兩岸三地的學者共同在做辛亥革命後裔的口述史，先輩們雖然早已逝去，但他們的後人還在代代傳承，辛亥革命的歷史對於海峽兩岸來說十分重要，辛亥革命的精神如何去傳承和發揚，我想，為了國家的統一，為了民族和人民的幸福，我們所有人應該共同努力”，歐陽旦霓表示。



歐陽旦霓指出，“我在跟台灣朋友的交流中發現，目前台灣在教育上對中國近代的這段歷史可能慢慢淡化了，但這段歷史我們是不能忘記的，我也希望通過台灣媒體能夠多多宣傳這段歷史，為國家統一和民族復興共同努力”。



歐陽旦霓還提到，辛亥革命紀念館的志願講解員面向所有人開放，也非常歡迎台灣青年在學習工作之餘來這裡做講解員，這既是一個學習歷史的過程，也是一個傳播歷史的過程，可以以這種形式向更多的台青、社會公眾傳遞歷史。



2024年兩岸暨港澳媒體廣州行活動由國務院台灣事務辦公室新聞局和廣東省人民政府台灣事務辦公室指導、廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦、中國台灣網承辦，從12月10日開始，12月12日結束。作為一場城市主題之旅，本次活動以“探尋羊城‘三脈’魅力，感受中國式現代化”為主題，精心打造了“品城、溯源、融合”等三大板塊，涵蓋科技創新、嶺南文化、歷史根脈、非遺傳承、城市活力，以及台青創業、台企發展、穗台聯結等多個方面，以當下青年熱愛、網絡流行的城市citywalk的形式，設置了3條主題線路、31個參訪點，用3天時間，深入領略廣州延續千年的城脈、文脈、商脈魅力。