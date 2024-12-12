中評社北京12月12日電／網評：西方政治制度危機加速加深



來源：大公報 作者：周八駿



人類進入21世紀以來，世界呈現百年未有之大變局。其核心是，全球重心由過去500年（16世紀至20世紀）在西方（美國歐洲加拿大日本），向東方（亞洲）轉移，一個簡括的表述是“東升西降”。



有些人質疑，亞洲國家矛盾重重，怎麼可能成為21世紀前半葉全球重心所在？事實是，世界百年未有之大變局下，地球上幾個大洲何處不是變亂交織？過去500年西方處全球重心，而今向東方轉移，怎麼可能不是美歐日混亂同時亞洲也呈現史所罕見的變亂？變亂僅是現象，其本質正是“東升西降”、世界進入空前全面深刻的結構性轉變。



不少人以為，僅僅全球經濟重心在由西方向東方轉移。的確，21世紀上半葉，無論以增長動力還是以增長速率來衡量，亞洲新興經濟體都明顯超過北美、歐洲和日本，亞洲占世界經濟總量比重，由約四分之一向約一半邁進。



然而，“東升西降”的涵義還在於，西方政治制度陷入其有史以來空前嚴重危機，亞洲主要新興經濟體的政治制度則展現生機勃勃。



西方政治制度空前危機是不斷惡化的。



“自由國際秩序”開始崩潰



2008年，美國爆發“百年一遇”金融危機，引發全球金融市場動蕩和全球性經濟衰退，也使西方政治制度陷入“癱瘓”（Political Paralysis）。其表現是，西方議會為“拉布”（filibuster）所困，“民主政治”（Democracy）變成“否決政治”（Vetocracy），使西方國家無力實施經濟政治社會發展所面對的無法迴避的結構性變革。

