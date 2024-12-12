網評：香港積極應對財赤　有效推進開源節流

中評社北京12月12日電／網評：積極應對財赤 有效推進開源節流



來源：大公報 作者：李穎彰



近日，有人建議公務員減薪以減輕政府財政負擔，有關建議在社會引起不少討論。然而，仔細思考後便不難發現，此舉並非穩健、長遠之策，也無助真正改變結構性財赤，反而可能削弱管治穩定，影響社會發展，得不償失。一個穩定、高效、廉潔的特區政府十分重要，這是社會得以穩步發展的重要基石。當然，政府必須認真對待財赤問題，制定長遠穩妥的解決方法，以確保香港財政的穩健。



從客觀情況而言，在2023／24年度，公務員薪酬約為1562億元，占政府經常開支25.98%，比上一年度增加了4%。但這要客觀來看，一來，在此之前公務員曾凍薪兩年，二來公務員調薪是有一個既定的機制推行。香港共有18萬多名公務員，根據通脹進行適當的調薪，這是合情也是合理之舉，當然由於人數眾多，必然會推高整體開支。



事實上，開支增加並非衹有公務員薪酬，尤其是社會福利開支，由10年前的430億，增至22／23年度的1200億元，增幅達到176%，相當於每年增加約兩成。此外，在“基建先行”發展方針下，香港近年工程開支持續上升，預計下年度基礎建設開支將達1058億元，按年升近20%，是政府開支中增長最快的一項，增幅超過社福、醫療衛生等範疇。以往這類工程撥款主要來自地價收入，但近年賣地收入大減，令當局要增加發債以應付工程開支，而發債收入更成為基本工程儲備基金的最主要收入來源。



赤字不能歸結於公務員



因此，不能簡單地將財赤問題歸結於公務員薪酬。顯而易見，香港的財赤是一個結構性問題，必須作出全面審視檢討。



更重要的是，貿然作出公務員薪酬的重大調整，可能會引發廣泛的社會及經濟連鎖反應。香港公務員隊伍以其專業能力和高效表現而聞名，是城市穩定運作的重要支柱，確保市民的基本需求得以滿足。削減公務員薪酬，或會影響其士氣，甚至導致公共服務質素下降。私營企業也有可能效仿政府減薪，導致整體工資水平下滑。當工資普遍下降時，市民的購買力將隨之削弱，進一步壓抑消費需求，直接影響經濟﻿復甦的步伐，從而形成惡性循環。

