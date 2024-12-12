中評社北京12月12日電／網評：黎智英何以要設置“閱後即焚”？



來源：大公報 作者：卓銘



黎智英涉串謀勾結外國勢力案踏入第107日審訊，雖然黎智英自辯時依然“一問三不知”，卻阻擋不了相關證據在法庭上越揭越多。從過去數日的審訊中，公眾不但得知黎智英與多名美國政府要員存在秘密或私底下的聯繫，其通訊內容更包括不少有關制裁的信息。黎智英是否參與美西方對香港的制裁、參與程度又有多深，真相正一一被揭開。



法庭日前披露了一個重磅信息，黎智英曾與美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）有一個WhatsApp群組，成員包括黎智英、郭明瀚、黎智英前助手Mark Simon，以及李柱銘。在群組中，黎智英表示即使香港國安法實施後，大家也要找方法“繼續下去”；郭明瀚隨即回應稱“讓我們找其他方法繼續下去吧，如何用法律限制中國”，更提出可在國際發起抗議活動約束特區政府和國安處。



已轉移群組仍不放心



這幾段說話的意思，與“呼籲外國制裁”有何差別？事實上，黎智英自己也承認郭明瀚口中的“國際抗議活動”，很可能觸犯香港國安法，李柱銘在看見信息同時便為求自保而退出群組。但重點是，黎智英雖然口說不願意觸犯法律，卻始終待在群組中，其後還將群組轉移至Signal，並設定一小時後自動删除信息。如果是一個普通的聯絡或交流用群組，何以要突然轉換應用程式？如果不是因為在群組中說過什麼非保密不可的言論，何以要設定“閱後即焚”？



此外，據昨日法庭展示黎智英的通訊紀錄，Mark Simon表示郭明瀚整理了來自前美國駐港總領事的信件，敦促美國採取強硬態度，當時黎智英表示很高興聽到此事。但當辯方詢問黎智英是否意圖透過Mark Simon鼓勵郭明瀚推動相關行動時，黎智英卻辯稱他當時不知道詳情；又否認在香港國安法實施後删除任何電郵、Signal、WhatsApp信息，因為他不認為自己做了犯法的事。

