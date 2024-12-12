中評社北京12月12日電／網評：小桌子唱大戲 澳門成就彰顯制度優勢



來源：大公報 作者：李繼亭



澳門回歸祖國即將滿25周年。25年來，這個衹有33平方公里的小島，創造了令世人驚嘆的奇跡。如今的澳門，不僅人均GDP位居世界第二，亦創下了多項經濟社會發展的巨大成就，澳門居民的獲得感、幸福感不斷提升。澳門這25年來的成功，說明“小桌子”也能唱出精彩“大戲”，這一切既是澳門民眾不懈努力的成果，更是“一國兩制”制度優勢的彰顯，是中央全力支持港澳特區發展的有力體現。



澳門之“變”，在於變得更“強”



12月9日，澳門大學橫琴粵澳深度合作區新校區交地及奠基儀式舉行。新校區占地37.56萬平方米，使用年限為50年，規劃建設學校、高等研究院、圖書館等。此次儀式具有獨特意義，見證了澳門發展的多元化，競爭力的強化。



和回歸前的“默默無聞”相比，如今的澳門大學變化巨大。就在今年中公布的泰晤士高等教育世界大學排名中，澳門大學排第180位、全球年輕大學排名第14位、亞洲大學排名第36位。



長期以來，澳門經濟結構比較單一，博彩業所占比重較大，推動經濟適度多元發展，是破解澳門經濟社會發展中深層次矛盾和問題的必由之路。如今，綜合旅遊﻿休閑業做優做精做強，中醫藥大健康產業加快發展，現代金融業態進一步豐富，高新技術產業及傳統產業升級發展，會展商貿及文化體育產業取得新進展……特區政府加強頂層設計和統籌謀劃，編制了澳門首個全面系統的產業發展規劃，確定了107項主要任務和215個重點項目，堅定培育四大重點產業，經濟適度多元發展取得新成效。



從數字上看，2023年，中醫藥產業等四個重點產業的增加值總額共計390.5億澳門元，較2019年增加6.9%；博彩業占本地生產總值比重37.2%，較2019年減少14個百分點。經濟適度多元的重點產業占總體經濟的比重逐步上升，澳門經濟結構日趨多元穩健。

