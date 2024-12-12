誰在處理國政？　韓總統府：沒有官方答案

韓國警察廳廳長趙志浩（前排左二）和首爾警察廳廳長金峰植（前排左一）11日被捕。（圖源：美聯社） 中評社北京12月12日電／據大公報報導，《金融時報》消息，韓國總統尹錫悅因緊急戒嚴風波被警方列為嫌疑人，執政黨國民力量黨稱，他自8日起暫停處理國政。被追問究竟誰在治理韓國時，總統府也無法給出明確答案。英媒表示，韓國出現權力真空，令分析人士和外交官感到困惑。



《金融時報》10日報導稱，該媒體詢問究竟是誰在治理韓國時，總統府發言人回答說：“這個問題目前沒有官方答案。”高麗大學法學教授金善澤表示：“雖然沒有人再聽他的，但從法律角度來看，尹錫悅仍然是總統……目前的局勢非常不穩定且充滿不確定性。”美國智庫芝加哥全球事務委員會韓國政治專家弗裡霍夫說：“沒有人知道（韓國）軍隊由誰掌控，甚至總統辦公室也無法明確說出誰在治理國家。”



國民力量黨黨首韓東勛和國務總理韓德洙8日稱，將有序推進提早結束尹錫悅的任期，尹錫悅暫停參與國政事務。他們還表示將定期會面，確保不會出現政務處理的“真空”。但國會議長禹元植批評說，執政黨和總理共同行使總統權限是違憲行為。韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明稱，尹錫悅仍在幕後操縱國政。



尹錫悅8日批准了行政安全部長官李祥敏的辭呈，表明至少在當時尹錫悅仍在行駛總統的人事任免權。