辯方展示對話紀錄　黎智英獻計制裁中國

中評社北京12月12日電/據大公報報導,壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控串謀勾結外力危害國家安全案,昨日(11日)踏入第107天審訊,黎智英第15日出庭作供。辯方展示2020年7月15日黎智英與李兆富的WhatsApp對話內容,黎向李發送一條網上連結,連結標題指時任美國國務卿蓬佩奧表示,美國高度關注時任香港特首警告所謂“初選”或違反香港國安法。黎再發短訊表示:“我們確實需要美國政府盡可能多的幫助,感謝蓬佩奧。”



辯方又展示黎與Mark Simon於2020年7月15日,在通訊軟件的對話紀錄。內容顯示Mark Simon告知黎,時任美國國務卿蓬佩奧助手Mary Kissel對曾有媒體報導指黎希望美國勿與香港完全切斷關係的立場感困惑,故美當局希望瞭解黎的想法。黎回復Mark Simon稱,應制裁中國以阻止其壓制香港,經細想後認為美國撤銷香港特殊地位做法是正確的,因一旦“中美脫鈎”香港將成為中國通向國際的出路,若把香港此出路封閉將更容易迫使中國答應美國提出的要求。



辯方展示2020年7月17日發布的“Live Chat With Jimmy Lai”第二集節目謄本。黎在節目中續稱員工們只要謹慎一點,而員工亦應當越過(紅)線(should cross the line),惟又指此說法矛盾,因香港國安法沒有紅線且是籠統和模糊。當辯方在庭上詢問黎相關說法時,黎指自己當時應是著員工“不應越線”。辯方於是要求在庭上播出節目片段,以確認黎當時的說法。然而在觀看片段後,法官杜麗冰及辯方律師均確認黎當時不下一次說“應當越線”,惟黎仍繼續辯稱自己當時是說“不應越線”(shouldn't cross the line)。



辯方另展示2020年7月17日黎智英與李兆富的WhatsApp對話內容,黎向李發送一條新聞連結,稱“看來這只是美國對中國官員一系列制裁的開端”,並指制裁是針對這些官員“正確及有效的阻嚇措施”。辯方再展示同日黎Twitter的帖文,內容為“看來針對中國官員的一系列制裁才剛開始”。黎在庭上承認自己形容制裁措施“正確及有效”,惟辯稱自己並非鼓勵制裁。